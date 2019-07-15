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Başkan Erdoğan, darbeye karşı direnişin simge adreslerinden biri olan Atatürk Havalimanı'nda halka hitap etti.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

2016 yılının 15 Temmuz gecesi milletimizin istiklalinin ve ülkemizin istikbalinin korumak için uçakların kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle selamlıyorum. O gece şehit verdiğimiz 251 vatan evladının her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyetler diliyorum.





Peygamber ocağı TSK'nın ülkesine gönülden bağlı her bir subayını, astsubayını, uzman personelini ve erlerini alınlarından öpüyorum. O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi saat 23.15 civarı. Tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Belediyede kendi ifadesi ile gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim dedi. 01.15 ve biz de yine buraya indik. Burada millet vardı. Üzerimizden geçen F-16'lar vardı. Biz bir şeye inanıyorduk korkmayın Allah bizimle beraberdir. Basın toplantıları yapıldı mesaj verildi her şey yerli yerine oturdu. O gece dünyaya örnek teşkil edecek dik duruş sergileyen medyamıza aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum.

"O GECE BURASI, İKİ ANI TESPİT ETTİ"

Burası anlamlı bir mekan. O gece burası, iki anı tespit etti. Bunlardan biri, saat 23:15 civarı... Tankların arasından Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'nde kendi ifadesiyle "gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim" dedi. 01:15'te biz de buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada millet vardı. Burada üzerimizden geçen F-16'lar, helikopterler vardı. Onlar mermilerini yağdırıyordu. Fakat biz bir şeye inanıyorduk: "La tahzen, innallahe me'ana...(Korkma, Allah bizimle beraberdir)"

"HİÇBİR DARBE, HİÇBİR DARBE GİRİŞİMİ YAPANLARIN YANINA KAR KALMADI"

Önceki darbelerde milli iradeye, Meclis ruhuna saldırı olsa bile Meclis binası fiilen hedef alınmadı. 15 Temmuz'daki darbeye teşebbüs eden caniler bunu bile yaptılar. Hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, Allah'ın izniyle bundan sonra da kalmayacaktır. Bizler milletçe, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça, hiçbir gücün eli Allah'ın izniyle oralara ulaşamayacaktır.

Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır.

Bizler milletçe, vatanımıza, bayrağımıza, ezanımıza, demokrasimize, devletimize sahip çıktıkça, hiçbir gücün eli Allah'ın izniyle oralara ulaşamayacaktır. Hiçbir ihanet şebekesi, hiçbir terör örgütü birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamayacaktır. O karanlık gecedeki ezan ve selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse bundan sonra da aynı inanç, heyecan, kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz.

"O MÜPTEZELLER TÜRKİYE'Yİ ELE GEÇİREMEYECEKLER"

Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecekler.

Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından hazırlıkları yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın kuruluşu resmen tamamlanmıştır.

"VAKFIMIZIN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Çünkü bunun çok istismarı yapılıyor. Onun için istedik ki, Bakanlığımız'la birlikte bu iş devletin teminatı altında olsun. İlgili tüm bakanlık ve kurumların mütevellisinde yer aldığı bu vakfımız aracılığıyla şehit yakınlarımıza ve gazilerimize verdiğimiz hizmetleri daha iyi, daha derli toplu yürütebileceğimize inanıyorum. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.

"ALLAH'IN İZNİYLE BU ÜLKEYİ KİMSE İŞGAL EDEMEZ"

Biz imanımıza, tarihimize, kültürümüze ve elbette en önemlisi neslimize sahip çıktıkça, Allah'ın izniyle bu ülkeyi kimse işgal edemez, bu milleti kimse köle yapamaz.

Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız,mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz. Ülkemizin içine yerleştirdikleri ihanet çetesiyle milletimizi esir alacaklarını sananlar, tıpkı asırlar boyunca hep olduğu gibi bir kez daha derslerini aldılar. Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. Bugün ülkemizin önündeki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar, hep işte bu kadim kavganın tezahürleridir.

"EKONOMİ BATTI, BİTTİ DİYORLAR! BUNLARDA İNSAF YOK"

Ekonomi battı, bitti diyorlar. Bunlarda insaf yok. Şu anda Türkiye'nin dört bir yerinde, içeride dışarıda terörle mücadele veren Türkiye'ye karşı, acaba kimse "bu mücadele verilirken, bu mermiler, kalkan uçaklar, helikopterler, bunlar fıstık leblebi mi atıyorlar? Bunların hepsi para değil mi? Hepsi ekonomi değil mi? Bunlar ekonomiden buralara harcanmıyor mu?

Ve biz bütün bunlarla beraber şu anda terörün belini Allah'ın izniyle kırdık kırıyoruz. İnlerine girdik inlerine! Bakın, Pençe 1 Harekatı'nı yaptık, şu anda Pençe 2 Harekatı'nı yapıyoruz. Milletimin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. YPG/PYD'yle de mücadelemiz sürüyor.

Kardeşlerim, bunlar bedava olmuyor değil mi? Bunun bir bedeli, bir karşılığı var. Ama bunu şimdi, teröristi arkasına alan siyasi partiler, onlara destek verenler ne diyor? Madem ki böyle, yapmayın. Ha yapmayalım da, milletimin refahını, huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için de bu süreci devam ettiriyoruz.

HAZIRLIKLAR TAMAM

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3'üncü yıldönümü dolayısıyla yapılacak anma töreni için Atatürk Havalimanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlar yoğun güvenlik önlemi eşliğinde törenin yapılacağı alana alındı.



Atatürk Havalimanı'ndaki etkinliğe katılan çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla Devlet Konukevi önündeki apron bölgesinde bir araya geldi. Apronda kurulan dev platformun önünde toplanan vatandaşlar, zaman zaman "Dik dur eğilme" ile darbeleri kınayan sloganlar attı.





Programda, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Takımı konser verdi. Etkinlikte bazı sanatçılar, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit ve gaziler için türkü, marş ve şiirler seslendirdi. 15 Temmuz gazilerinin isimlerinin slayt olarak ekranlara verilmesinin ardından programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan filmin gösterimi yapıldı.

Daha sonra etkinlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alana teşrif etmesinin ardından tüm şehitlerin isimlerinin okunmasıyla devam etti. Törende Kuranı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlara hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...