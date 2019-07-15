Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi Apronu'nda gerçekleştirilen buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu.

Katılımcılar da her isminin okunmasının ardından "burada" diyerek karşılık verdi. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Daha sonra sahneye davet edilen Erdoğan, vatandaşları selamlayarak hitabına başladı.

"ÜLKEMİZE SALDIRMAK İSTEYENLERE KARŞI S-400'LER EN GÜÇLÜ SAVUNMA SİSTEMİDİR"

Doğu Akdeniz Ege konularında karşı tarafı haklı bulanların zihinleri iğfal edilmiş demektir. İçinden geçtiğimiz dönemin geleceği şekillendireceğini görmeyenlere diyecek bir şeyimiz olmaz. S-400'leri aldık mı? 8 uçak geldi diğerleri de geliyor. Ne dediler? Alamazlar yapamazlar nereye koyacaklar? Ne oldu? Aldık mı? Ve şu anda montajlar başladı mı? Takvim işiyor mu? İnşallah Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş alacak. Biz dik durduk dikleşmedik. Ama biz Türk'üz verdiğimiz sözün arkasında dururuz durduk. Ve bu bir taarruz sistemi değildir bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400'ler en güçlü savunma sistemidir. Rusya ilke birlikte bunu ortak yatırım olarak yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.

Ne diyorlar ekonomi battı ekonomi bitti. Buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok bunlar nankör. Terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veren Türkiye'ye karşı acaba kimse bu mermiler bu uçaklar ya bunlar fıstık leblebi mi dağıtıyorlar. Bunların hepsi, para değil mi? Ekonomide buralara harcanmıyor mu? Tüm bunlara rağmen terörün belini kırdık inlerine girdik. Pençe 1 harekatını yaptık. Şimdi Pençe 2 başladı. Milletimin başına bela olan bu teröristleri yerle yeksan ediyoruz. Milletimin refahını huzurunu düşünmekle mükellefiz. Onun için bu süreci devam ettiriyoruz.

Milletimizle çıktığımız bu yolculuğu menziline ulaştırana kadar durmayacağız. Vatanımızın bağımsızlığı için can veren tüm kahramanları şükranla yad ediyorum.