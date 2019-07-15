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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 02:24

Tüm 'de sela Selimiye'den okundu

düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Edirne'de imamı Fatih Bülbül tarafından okundu. Sela, merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.

Tüm Türkiye'de sela Selimiye'den okundu

düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Atatürk Anıtı'ndaki törende Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün duasının bitimi sonrası 'nden sela verildi.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Edirne'de Selimiye Camisi imamı Fatih Bülbül tarafından okundu. Sela, merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.

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