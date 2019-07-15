Tüm Türkiye'de sela Selimiye'den okundu

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.



Atatürk Anıtı'ndaki törende Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm'ün duasının bitimi sonrası Selimiye Camisi'nden sela verildi.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı okunan sela, Edirne'de Selimiye Camisi imamı Fatih Bülbül tarafından okundu. Sela, merkezi sistemle tüm camilerden duyuldu.