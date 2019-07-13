Son dakika haberi... S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre beşinci uçak Mürted Hava Meydanı'na indi.
2 UÇAK DAHA BEKLENİYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre altıncı ve yedinci uçakların da bugün içerisinde inmesi planlandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.