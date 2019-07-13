S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin malzemeleri 12 Temmuz itibarıyla Mürted Hava Meydanı'na getirilmeye başlandı. S-400'lerin getirildiği Mürted Hava Üssü'nün nerede olduğunu merak eden vatandaşlar, bir yandan da Mürted'in ne anlama geldiğini araştırıyor. Peki, Mürted ne demek, kelime anlamı nedir? Mürted Hava Üssü nerede? İşte Mürted hakkında tüm detaylar...

MÜRTED HAVA ÜSSÜ NEREDE?

Mürted Hava Üssü, Ankara'nın 35 km kuzey batısında bulunan Kahramankazan ilçesi yakınlarındaki Türk Hava Kuvvetleri üssüdür. 1. Taktik Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı hava üssünde 4. Ana Jet Üs Komutanlığı da yer almaktadır. 15 Temmuz 2016 askeri darbe girişiminin bu üste planlanması ve koordinasyonun sağlanması üzerine hükümet tarafından kapatılma kararı alındı.