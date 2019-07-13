Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daydı. Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı yaptı. Vatandaşları 15 Temmuz günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek olan anma törenine davet eden Erdoğan "Cumanız mübarek olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, ayrıca terör örgütü FETÖ'nün hain darbe girişiminin 3'üncü yılı dolayısı ile sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından da şu mesajları paylaştı: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."
AĞAÇ DİKME BAYRAMI'NA ONAY
Erdoğan, twitter'da Abdullah Enes adlı kişinin "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine kayıtsız kalmadı. Erdoğan, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Bu bayram için de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
AĞAÇ DİKME BAYRAMI'NA ONAY
Erdoğan, twitter'da Abdullah Enes adlı kişinin "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine kayıtsız kalmadı. Erdoğan, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Bu bayram için de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
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