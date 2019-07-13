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Başkan 'dan çağrısı

Başkan Erdoğan, vatandaşları günü ’nda düzenlenecek olan anma törenine davet etti.

15 temmuz çağrısı
Başkan , dün 'daydı. Cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlara çağrısı yaptı. Vatandaşları 15 Temmuz günü 'nda düzenlenecek olan anma törenine davet eden Erdoğan "Cumanız mübarek olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, ayrıca terör örgütü 'nün hain darbe girişiminin 3'üncü yılı dolayısı ile sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından da şu mesajları paylaştı: "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."

AĞAÇ DİKME BAYRAMI'NA ONAY
Erdoğan, twitter'da Abdullah Enes adlı kişinin "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine kayıtsız kalmadı. Erdoğan, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir için çalıştık, çalışıyoruz. Bu bayram için de üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

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