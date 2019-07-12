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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 15:56

Başkan Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı vatandaşlara çağrı: gecesi Yeşilköy'e bekliyorum

Başkan , cuma namazını 'nde kıldı. Başkan Erdoğan, namaz çıkışı vatandaşlara "Sizleri gecesi Yeşilköy'e bekliyorum." diyerek çağrıda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan 'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Başkanı , Hazine ve Maliye Bakanı , Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

GECESİ YEŞİLKÖY'E BEKLİYORUM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Cumanız mübarek olsun. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Sizleri şahsım ve milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizleri 15 Temmuz gecesi Yeşilköy'e bekliyorum. Allah bizlere de şehitlerimizle anılmayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve hatıra fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra camiden ayrıldı.

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