Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."
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