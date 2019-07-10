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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 16:52

alt gelir grubu kurasız açıklandı

konutları 10 bin peşin 305 lira taksitle ! İşte 2019 kurasız ! 50 bin konut projesinde heyecan sona erdi. Son olarak Başakşehir Kayabaşı, Silivri Alipaşa, Tuzla Aydınlı ve Başakşehir Hoşmeret'te kura çekilişleri tamamlandı ve kazananlar açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü başlamıştı ve bayahı ilgi görmüştü. Bu ilgi yeni projelerinde önünü açtı. Bu bağlamda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafınca belirli aralıklarıyla belirli gelir gruplarına ilişkin yeni projeleri hayat geçiriyor.

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