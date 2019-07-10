Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kuraları 6 Mayıs Pazartesi günü başlamıştı ve bayahı ilgi görmüştü. Bu ilgi yeni projelerinde önünü açtı. Bu bağlamda Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafınca belirli aralıklarıyla belirli gelir gruplarına ilişkin yeni projeleri hayat geçiriyor.

