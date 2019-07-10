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  • Son Güncelleme: 10.07.2019 11:12

'ndan flaş karar! Teneffüs süreleri uzatıldı

Son dakika haberine göre Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan değişikliğe göre teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya yükseltilirken, ikili eğitim yapan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olarak belirlendi.

MEB'den flaş karar! Teneffüs süreleri uzatıldı

Okula başlama yaşı, ara tatiller gibi yeni düzenlemeler yönetmelikte yer aldı. İlk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15'e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak.

Okula başlama yaşı, ara tatiller gibi yeni düzenlemeleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 'Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'e göre, ilk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15'e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak.

69 ayı dolduranlar okula başlayabilecek. Anaokulu 36-66 aylık çocukların eğitimi aldığı kurum olarak belirtilirken yeni düzenlemeye göre bu 36-68 aya çıkarıldı. Okullardaki ana sınıfına başlama yaşı 48-66 aylık iken Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık oldu.

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