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  • 09.07.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 09.07.2019 16:50

'teki trafik magandası dehşetinden yeni görüntüler

’te trafik magandalarının 7 aylık ve eşinin bulunduğu otomobile anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin ’in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.

'te iki trafik magandasının 7 aylık ve eşinin bulunduğu otomobile anıyla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Pendik D-100 Karayolunda Hasan ve Hüseyin Sel kendilerine yol vermedikleri gerekçesiyle 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu otomobilin önünü kesip saldırıda bulunmuştu.



Hasan ve Hüseyin Sel kardeşler dün tutuklanarak 'ne konuldu. Yaşanan o olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, iki aracın durduğu, daha sonra da Hasan ve Hüseyin Sel'in otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar verdikleri görülüyor.

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