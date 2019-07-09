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  • Son Güncelleme: 09.07.2019 16:57

'dan sınırına 35 araçlık

’dan sınır hattındaki 'ya sevk edilen 35 araçlık askeri konvoy 'in ilçesine ulaştı. Konvoyda yer alan araç ve personellerin Suriye sınırında belirlenen karakollarda konuşlanacağı belirtildi.

'dan 'ya sevk edilen aralarında zırhlı araçların da olduğu 35 araçlık konvoy, öğleden sonra 'ye ulaştı.

Burada bir süre mola veren konvoy, daha sonra güvenlik önlemleri arasında Şanlıurfa'ya hareket etti.

Konvoyda yer alan araç ve personellerin Şanlıurfa'nın sınırında belirlenen karakollarda konuşlanacağı belirtildi.

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