Son dakika haberine göre Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan şahıs, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Merkez Polis Amirliğine geldi.



OLAY

Yunus Emre Bahçıvan ve 7 aylık hamile eşi Ayfer Bahçıvan, dün akşam saatlerinde Pendik D-100 Karayolunda otomobilleriyle seyir halindeyken akıl almaz bir olay yaşadı.





Yolda emniyet şeridinde seyir halindeyken polis çevirmesini fark eden siyah bir otomobil aniden önlerine girmeye çalıştı. Şoför koltuğunda bulunan Yunus Emre Bahçıvan yol vermeyince siyah aracın içinde bulunanlar çifte tepki gösterdi. Polis noktasını geçtikten bir süre sonra çiftin peşinden gelen 2 kişi, aracın önünü keserek aşağı indi.







Çiftin içinde bulunduğu aracın yanına gelen şahıslar, aracın aynasını kırarak camlarını kırmaya çalıştı. Olay anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.