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Pendik'te hamile kadına dehşet anlarını yaşatan magandalar tutuklandı

’da 7 aylık hamile ve eşi Yunus Emre Bahçıvan’a saldıran ve adliyeye sevk edilen magandalar tutuklandı. İfadeleri şaşırttı: Biz şikayetçiyiz.




Pendik'te önceki gün korkunç bir olay yaşandı. Hasan Sel ve kardeşi Hüseyin Sel, 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan'ın otomobiline saldırdı. Genç çifte dehşeti yaşattı. Sel kardeşler ise dün karakola gitti. Hasan Sel, "Bize üç kez çarptılar. Küfür ettiler. Bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Aracımıza kasten verilen zarardan dolayı davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı. Hüseyin Sel de şikayetçi olduğunu belirtti. İki şüpheli, tutuklandı. Saldırıya uğrayan Emre Bahçıvan ise "Bebeğin durumu iyi. Kendimizi toplamaya çalışıyoruz. Umarız adalet yerini bulur" diye konuştu.



Hasan Sel, otomobilin aynısını kırdı. Kaportanın üzerinde zıpladı. Magandalar genç çifte hakaretler yağdırdı.



İfade vermeye giden şehir magandaları karakol amiri tarafından karşılandı.





Adliyeye sevk edilen saldırganlar, dün akşam saatlerinde tutuklandı.




Ayfer Bahçıvan




Yunus Emre Bahçıvan

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