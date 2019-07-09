Pendik'te hamile kadına dehşet anlarını yaşatan magandalar tutuklandı

önceki gün korkunç bir olay yaşandı.ve kardeşi, 7 aylık hamileve eşi'ın otomobiline saldırdı. Genç çifte dehşeti yaşattı. Sel kardeşler ise dün karakola gitti., "Bize üç kez çarptılar. Küfür ettiler. Bayanın hamile olduğunu bilmiyordum. Aracımıza kasten verilen zarardan dolayı davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.de şikayetçi olduğunu belirtti. İki şüpheli, tutuklandı. Saldırıya uğrayan Emre Bahçıvan ise "Bebeğin durumu iyi. Kendimizi toplamaya çalışıyoruz." diye konuştu.Hasan Sel, otomobilin aynısını kırdı. Kaportanın üzerinde zıpladı. Magandalar genç çifte hakaretler yağdırdı.İfade vermeye giden şehir magandaları karakol amiri tarafından karşılandı.Adliyeye sevk edilen saldırganlar, dün akşam saatlerinde tutuklandı.Ayfer BahçıvanYunus Emre Bahçıvan