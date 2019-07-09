Polis alımlarıyla ilgili 24. dönem 3 bin kadın polis alım süreci devam ederken, İçişleri Bakanı'nın müjdesini verdiği 10 bin polis alımının ne zaman başlayacağı da oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Son olarak İçişleri Bakanı asil 12.500 polis alımı yapılacağını ifade etmiş ve polis adaylarını heyecanlandırmıştı. 25. Dönem POMEM alımları ne zaman yapılacak?

POMEM POLİS ALIMI EYLÜL AYINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesine 2019 yılının başında 15 bin polis alımı yaptıklarını söyledi. 15 bin polis alımının ardından bir 10 bin daha polis alacaklarını söyleyen Bakan Soylu , bu alım için Eylül ayını işaret etti. 10 bin yeni polis alımı için Bakan Soylu , 'Eylül ayında, önümüzdeki süreçte alacağız" dedi. KPSS 'den sonra yapılacak alım öncesi polis adayları , başvuru şartlarında bazı esnetilmeler yapılmasını istiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , yaptığı son dakika açıklamasında 25. dönem POMEM polis alımı tarihini açıkladı. Önceki akşam Habertürk 'e konuk olan Bakan Soylu , gündeme ilişkin konuları değerlendirdi ve İçişleri Bakanlığı bünyesine yapılacak personel alımları için soruları cevapladı. Birçok sivil toplum kuruluşunu kapattıklarını söyleyen Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: "Bir çok STK kapattık. Sırf PKK ile işbirlikleri olduğu için. Bazen insanların vatandaş olmasını temin etmek istiyorsunuz, bazı insanları yurtdışına gönderiyorsunuz. Hırsızlık azalmasıyla mücadele, bir taraftan uyuşturucu ile mücadele ediyorsunuz. Bütün bunların çatısında partimizin politikaları var. Türkiye'de en ufak bir olay olduğu zaman, okullardaki güvenlikte bizim işimiz, insanların sabahları eve gitmesi, evden işe gitmesi de, haftasonu spor müsabakaları da bizim işimiz. Tüm bunlar için ciddi konsantrasyon ortaya koymanız gerekir. "