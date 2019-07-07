Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.07.2019 11:31
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 11:54

Yeni parti iddiaları hakkında çarpıcı tespit: ler mezarlığında yerini alacak

Son günlerde Ankara kulislerinde kurulması muhtemel yeni bir iddiaları dolaşırken, Sabah Gazetesi yazarı , söz konusu parti ile ilgili çarpıcı bir tespitte bulundu. Bursalı bugünkü köşe yazısında kurulacağı konuşulan yeni parti için "Siyaset bir iddia ve inanç işidir. Yıllarca size sunulan makamlar, koltuklar verilmediğinde yeni sıfatlar arama derdine düşerseniz bunun adı ne inanç ne siyaset değil; olsa olsa intikamdır. Her aklına esen parti kurmaya kalkarsa, yazının başında verdiğim örnekler gibi siyasi partiler mezarlığında yerini alacak onlarca yeni (sözde) parti daha olur. " dedi.

Siyasi partiler mezarlığında yerini alacak
İşte 'nın "ler mezarlığı" adlı yazısının tamamı:


Demokratik Parti, , , Güven Partisi, ... Yaşı genç olanlar veya siyasi tarihle çok içli dışlı olmayanlar bu partilerinisimlerini bilmezler. Siyaseti bilen ve izleyenler de eminim ki hayal meyal hatırladılar. Yavuz Donat üstadım yazmıştı geçenlerde (4 Mart 2019-Sabah): Yukarıda isimlerini saydığım bu partilerin nasıl doğup nasıl siyasetin tozlu raflarında yer aldıklarını. Mesela;
Hürriyet Partisi: Adnan Menderes'in DP'sinden ayrılan 21 milletvekili kurdu bu partiyi. 1957 lerinde sadece 4 vekil çıkarabildiler ve kendilerini feshedip; limanına demir attılar. Yani fiyasko...

Mesela Cumhuriyetçi Parti; Bülent Ecevit CHP lideri seçilince Kemal Satır ve 14 vekilin öfkeyle kurduğu bu partinin ömrü sadece 6 ay sürdü. Yani fiyasko...

Mesela Demokrat Türkiye Partisi. Ambleminden dolayı Şemsiye Partisi olarak da anıldı. 'e kızıp DYP'den kopup kuranlar arasında kimler yoktu ki; Hüsamettin Cindoruk, İsmet Sezgin, Necdet Menzir, Rifat Serdaroğlu, Gökberk Ergenekon ve daha nice isimler. Bir bölen oldular, 28 Şubat sürecinde DYP'den koparak koalisyon ortağı oldular ve iktidar olarak girdikleri ilk seçimde (18 Nisan 1999) binde 58 oy alabildiler. Yani koca birfiyasko...



Bütün bunları niye hatırlattığıma gelirsek; şimdilerde aktif siyasetin dışında olanların parti kurma hazırlığında olduklarını duyuyorsunuz. Bir zamanlar 'de siyaset yapmış, yıllarca milletvekili, bakanlık, Başbakanlık hatta Cumhurbaşkanlığı yapmış isimler bu oluşumların içinde, başında veya dolaylı olarak destek veriyor. Siyaset kulislerinde konuşulan bu gelişmeler, siyasetin, siyasi partilerin ve siyasi hareketlerin ne olduğunu da bir kez daha düşündürttü. Siyasi partiler, bir ideoloji temeline oturtulmazlarsa çok uzun ömürlü de olmaları beklenemez. Siyaset bir iddia ve inanç işidir. Yıllarca size sunulan makamlar, koltuklar verilmediğinde yenisıfatlar arama derdine düşerseniz bunun adı ne inanç ne siyaset değil; olsa olsa intikamdır. Her aklına esen parti kurmaya kalkarsa, yazının başında verdiğim örnekler gibi siyasi partiler mezarlığında yerini alacak onlarca yeni (sözde) parti daha olur. Liderle ters düşmek, küsmek, eski partisine, eski liderine ders vermek, intikam almayı hedeflemek ne siyasi ahlaka ne ideolojiye sığar. Siz yine de inat eder, kapris yapar parti kurarsanız iyi kötü bir müddet yaşar ama sonrasında ilk yokuşta ilk seçimde nefesiniz kesilir ve oyun dışı, sistem dışı kalırsınız...

Son sözü yine üstadıma bırakmak isterim: "Parti, sağlam temeller üzerine oturur. İnanç, ideoloji temeli. Kapris, öç alma duygusu sağlam temel değildir. KırgınlarKulübü'ne parti tabelası asmak kolay. Ama unutmayın ki böyle bir partide , ilk rüzgarda yaprak dökümü başlar. Örnek mi istediniz? Siyasi Partiler Mezarlığı, 'kapris- hayal-intikam-rüya' partilerinin tabelalarıyla dolu..."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriYeni parti iddiaları hakkında çarpıcı tespit: Siyasi partiler mezarlığında yerini alacak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri