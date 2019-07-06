Başkan Erdoğan: Tarih oldular

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'daydı. Cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Erdoğan, cami çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Partiden bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlığı yaptığı iddialarına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şu açıklamaları yaptı: "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Bugüne kadar buna benzer olayları geçmişte çok yaşadık. Ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile. Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz."
KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI
Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Şu ifadeleri kullandı: Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını savunmaya devam ettikçe savunma sanayiinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz. Kiralık İHA dahi vermiyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi İHA'mızı da SİHA'mızı da üretiyoruz. Şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz.
HAFTER SALDIRILARINI DURDURUN
ERDOĞAN, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi Başkanı es- Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü. Erdoğan, Libya hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.
KÖTÜ KOMŞU BİZİ EV SAHİBİ YAPTI
Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı. Şu ifadeleri kullandı: Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını savunmaya devam ettikçe savunma sanayiinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz. Kiralık İHA dahi vermiyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi İHA'mızı da SİHA'mızı da üretiyoruz. Şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz.
HAFTER SALDIRILARINI DURDURUN
ERDOĞAN, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti Başkanlık Konseyi Başkanı es- Serrac ile Dolmabahçe'de görüştü. Erdoğan, Libya hükümetine olan desteğini yineledi ve meşruiyeti olmayan Hafter güçlerinin saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.
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