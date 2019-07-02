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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 12:29

Bahçeli'den Gül ve Davutoğlu'na çok sert sözler: 'nin başına ördüğü çoraplar ortadadır

Partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan Lideri Bahçeli, eski Başbakan Davutoğlu'nun son açıklamalarını da eleştirdi. Bahçeli, "Bugüne kadar sanki konuşmamış birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Yeni bir halden bahseden eski Başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir trajikomiktir" dedi.

Bahçeli'den Gül ve Davutoğlu'na sert mesaj

Lideri , partisinin grup toplantısında konuştu. Eski Başbakan 'nun kuracağı iddialarına ilişkin konuşan Bahçeli, "'nin yeni partiye değil kararlı yürüyüşünü devam ettirmeye ihtiyacı vardır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;

GERÇEKTEN TALİHSİZLİKTİR
"Bugün susma vakti değil" çıkışı, yeni bir siyasete vurgu yapması zamanlama itibariyle oldukça manidardır. Bugüne kadar sanki konuşmamış birisi gibi sızlanan bu eski siyasetçinin ülkemizin başına ne çoraplar ördüğü herkesin malumudur. Yeni bir halden bahseden eski Başbakanın sistem eleştirileri gerçekten talihsizliktir. Türkiye'nin yeni bir hale, partiye değil kararlı yürüyüşünü devam etmesine ihtiyaç vardır. İkazen kendilerine hatırlatayım. sosyal doku, siyasal bünye yeni bir parti kurulmasına kapalıdır. Bugün susma vakti değil diyenler, 'da sandık başına gittiğinde 'her şey çok güzel olacak' diyenler, kulaklarına üflenen her neyse gereğini yapmaya başlamışlardır.

TAVSİYEM GEÇMİŞLERİNE BAKSINLAR
Devlet ve siyaset adamı için vefa her şeyin önündedir. Yeni parti kurmak isteyenler buyursun kursunlar. Tavsiyem, geçmişlerine bakmaları, biraz izanları varsa öz eleştirilerini yapmalarıdır."

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