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Genel Başkanı : ihtiyaç yok

Bahçeli, Davutoğlu’nun parti kuracağı iddialarına, “Siyasette tükenmişlerin tekrar kendilerini yenilemeleri, partileşme süreci kavramını sürekli gündeme taşıyor. ihtiyaç yok” dedi.


MHP Genel Başkanı , dün bayram namazının ardından 'in Beştepe'deki mezarını ziyaret etti. Gazetecilerin, eski Başbakan 'nun parti kuracağı iddialarına ilişkin sorularını cevapladı: 'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Zaman zaman siyasette tükenmişlerin tekrar kendilerini yenilemeleri, partileşme süreci kavramını sürekli gündeme taşıyor. Böyle bir gerekçe ileri sürecek durumları da söz konusu olmamıştır. Kadroları olan, iktidar deneyimleri ve muhalefet deneyimleri bulunan siyasi partiler demokrasinin akan nehirleridir. Bu akan nehirleri; çaya, dereye çevirerek küçülterek, zaafiyete uğratmanın gereği yoktur. Ahmet Davutoğlu Bey ne yapacak? 103 tane parti var, '104 olayım' diyorsa yolu açık olsun...


MİTİL HER YERDE:
Bahçeli, "Bazıları mitili nereye serdiğimizi bir türlü bulamıyor. Halbuki 'un her yerinde mitil var. Her ülküdaşımız orada mitili sermiş çalışmaları sürdürüyor" dedi.

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