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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 21:11

Son dakika... 'daki ya ilişkin flaş gelişme! 16 kişi...

Son dakika... bir el yapımı patlayıcı yüklü olan otomobilde meydana gelen da uyruklu 3 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilgili 16 şüpheli gözaltına alındı.



'ın ilçesinde bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 linin öldüğü yla ilgili 16 kişi yakalandı.

Önceki gün meydana gelen olayla ilgili araçta bulunanların tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerin irtibatını tespit etti.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere götürüldü.

BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON DÜZENLENDİ
Patlamayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçleri araçta bulunanların tüm bağlantılarını araştıran polis, bazı kişilerin irtibatını tespit etti. Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Reyhanlı ve İskenderun ilçelerinde bazı adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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