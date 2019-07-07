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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 20:00

başvuruları ne zaman başlayacak? ne kadar?

Yeni askerlik sistemi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülerek yasalaştı. Böylece kalıcı hale geldi. Bedelli askerlik için başvuruda bulunacak vatandaşlar " ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ne kadar? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?

Yeni askerlik sistemi Meclis'te kabul edilmesi ve Başkan Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından kalıcı hale geldi. Bu gelişmeyle birlikte bedelli askerlikle ilgili detaylar merakla araştırılmaya başlandı. "Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemi geçtiğimiz günlerde kanunlaştı. Önümüzdeki günlerde ise başvuruların başladığına dair duyurunun ardından bedelli askerlik için süreç başlayacak.

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