Yeni askerlik sistemi Meclis'te kabul edilmesi ve Başkan Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından kalıcı hale geldi. Bu gelişmeyle birlikte bedelli askerlikle ilgili detaylar merakla araştırılmaya başlandı. "Bedelli askerlik başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu merakla araştırılan soruların başında yer alıyor.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni askerlik sistemi geçtiğimiz günlerde kanunlaştı. Önümüzdeki günlerde ise başvuruların başladığına dair duyurunun ardından bedelli askerlik için süreç başlayacak.