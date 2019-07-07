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  • Son Güncelleme: 07.07.2019 20:17

Başkan Erdoğan başpehlivan 'ü tebrik etti

658. Tarihi Kırkpınar 'nin başpehlivanı, rakibi 'yu finalde yenen oldu. Başkan , başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz'e tebrik telgrafı gönderdi.

Başkan Erdoğan'dan Ali Gürbüz'e tebrik telgrafı

Başkan , 658. Tarihi Kırkpınar 'nde başpehlivan unvanını alan 'ü tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Gürbüz'e telgraf göndererek tebriklerini iletti.


BAKAN KASAPOĞLU DA KUTLADI
Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Başpehlivan Gürbüz'ü başarısından ötürü kutladı. Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı: "'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihî Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalinde rakibi 'yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz'ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum."

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