Hatay Reyhanlı'da bombalı araç patladı: 3 terörist öldü

Üç Suriye li terörist, 31 ML 278 plakalı araca bomba yerleştirdi. Fatih Camii'nden çıkanların arasında patlatmak için harekete geçti.Ancak camiye 50 metre kala, bomba infilak etti. Teröristlerin üçü de parçalanarak can verdi. Reyhanlı'da yeni bir katliam önlendi.Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde Suriyeli teröristlerin hain saldırı planı ellerinde patladı. Kaymakamlığa 750 metre uzaklıktaki bir otomobilde dün patlama yaşandı. Alev topuna dönen araçta bulunan Suriyeli 3 kişi yanarak can verirken, bölge güvenlik çemberine alındı. Patlamanın el yapımı patlayıcı dan kaynaklandığı açıklandı. Ölen 3 Suriyeli'nin, patlamanın meydana geldiği yerin 50 metre uzağındaki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazından çıkanları hedef aldığı bilgisine ulaşıldı. Ancak patlamanın camiye uzak bir noktada meydana gelmesiyle facia ucuz atlatıldı.Başkan Erdoğan saldırıyla ilgili,"Suriyeli 3 kişi. Şu andaki tespitler daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da "Üçü de geçici kimlikle beraber Türkiye 'de yaşayan Suriyeliler. Araç seyir halindeyken patladı. Yani ya içerisindeki el yapımı patlayıcı zaman ayarı ya da başka bir dış etkenden kaynaklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma ve tüm bilgiler değerlendirildiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır" açıklamasını yaptı.Reyhanlı'da 2 ayrı patlamada 71 kişi can vermişti. Cilvegözü'nde 11 Şubat 2013'te Suriye'den getirilerek park edilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 3'ü çocuk 18 kişi hayatını kaybetti.Bu olaydan 1 ay sonra Reyhanlı'da 11 Mayıs 2013'te yılında yaşanan terör saldırılarında 5'i çocuk 53 kişi yaşamını yitirmişti. Hain saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.