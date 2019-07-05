Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 3 kişi yaşamını yitirdi.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı. Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.

HATAY VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, araçtaki patlamanın neden kaynaklandığının henüz belirlenemediğini ifade ederek, ilk tespitlere göre araçtaki iki kişinin öldüğünü söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI: ARAÇTAKİLER SURİYELİ

Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu Habertürk'e yaptığı açıklamada, "3 kişinin bulunduğu araçta 2 kişinin öldüğü haberini aldık, 1 kişi ağır yaralı. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında yaralımız yok" diye konuştu.

Beycan Üçkardeş'in aktardığı bilgilere göre, araçta bulunanların Suriyeli olduğu üzerinde duruluyor. Patlamanın el yapımı ihtimali veya aracın LGP'li olmasından dolayı gerçekletiği değerlendiriliyor.

Olay yerinden diğer kareler:





















