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  • 04.07.2019 14:26
  • Son Güncelleme: 04.07.2019 14:40

'dan 'nu yalanlayan G-20 paylaşımı

ve arasındaki S-400 krizi sonrası Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında yapılan toplantıda Türk heyetinin not almadığı iddiaları tartışma konusu olmuştu. Söz konusu iddiayı Genel Başkanı da dile getirerek, Türk heyetinin G-20'deki başarılı girişimlerine gölge düşürme peşine düşmüştü. Kılıçdaroğlu'nun bu girişimine tepkiler birbiri ardına gelmiş, "özür dile" çağrıları yapılmıştı. Son olarak 'ın paylaştığı bir fotoğraf karesi, tartışmaya son noktayı koydu...

Beyaz Saray'dan Kılıçdaroğlu'nu yalanlayan paylaşım

Başkan Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinde kurmayların farklı anlarda çekilen fotoğrafları tartışılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü saatiyle sabaha karşı Japonya Osaka'daki G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında iki liderin söylediklerinden çok, kurmayların not tutup-tutmadığı tartışması gündem oldu.

TÜRK KURMAYLAR NOT TUTMADI İDDİASI
Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter Sayfası @tcbestepe'den servis edilen fotoğraflarda; Türk bakan ve kurmayların ellerinde not defteri ve kalem olmadığı görüldü. Buna karşılık ABD heyetinde yer alanlarda ise not tutmak için gerekli tüm malzemeler hazırdı.

Bu kare üzerine Türkiye'de, 'ın kurmaylarının hazırlıksız bir şekilde görüşmeye girdiği, not tutmadıkları tartışması başladı.

KILIÇDAROĞLU DA KATILDI
Genel Başkanı da tartışmaların dışında kalmayarak olaya dahil oldu. Kılıçdaroğlu, olayın tüm çıplaklığıyla ortada olmasına rağmen algı yaratma peşine düşerek grup toplantısında heyetle ilgili gerçek olmayan açıklamalarda bulundu.

BEYAZ SARAY FOTOĞRAFI OLAYI AÇIKLADI
'ın "The White House" isimli flickr (fotoğraf paylaşma sitesi) hesabından servis edilen karede ise Türk heyetinin de not tuttuğu an paylaşıldı.

İki fotoğrafın da paylaşılmasından sonra anlaşıldı ki; Cumhurbaşkanlığı hesaplarından paylaşılan fotoğraf; Türk heyetinin elinde not defteri olmadığı anda çekilen bir kareydi.

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