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'li Kılıçdaroğlu'nun 'not tutma' yalanı elinde patladı

Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında, yine yalan yanlış ifadelerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı. Erdoğan- Trump görüşmesinde Türk heyetinin not tutmadığını anlattı. Anında fotoğraflarla yalanlandı.

Kırık not
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında, yine yalan yanlış ifadelerle kamuoyunu yönlendirmeye çalıştı. Başkan Erdoğan'ın G-20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşmenin fotoğrafıyla ilgili, "Herkesin elinde not defteri ve kalem. Bizim ekibin elinde ne kalem ne de not defteri var" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu, cevabı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan aldı: "Kılıçdaroğlu, açıkça yalan söylemiştir. Bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemelidir."



Kılıçdaroğlu, resmi görüşme başlamadan önce çekilen bu fotoğraf üzerinden algı yaratmaya çalıştı.



Fahrettin Altun, görüşmede Türk heyetinin not tuttuğunu gösteren fotoğrafı yayınladı.​

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