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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 16:50

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'dan 'na G-20 yalanına sert tepki!

Genel Başkanı 'na yanıt veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , "G20 ’nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na G-20 yalanına sert tepki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı , Genel Başkanı Kemal 'nun G-20 yalanına yanıt verdi.

Altun, şu ifadeleri kullandı:

AÇIKÇA YALAN SÖYLEMİŞTİR
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Osaka'daki fotoğrafı görmüşsünüzdür. Trump ile Erdoğan yan yana oturuyorlar. Amerikan heyetinde herkesin elinde not defteri ve kalem var. Bizim ekibin de elinde ne kalem var ne de not defteri var' diyerek açıkça yalan söylemiştir.

CUMHURBAŞKANIMIZDAN DERHAL ÖZÜR DİLEMELİDİR
Liderler ve heyetler arasındaki görüşmelerde diplomatik usul ve teamüller bellidir. Osaka'da Sayın Cumhurbaşkanımız ile ABD Başkanı Trump arasındaki bu önemli görüşmede de gerekli not ve kayıtlar heyet üyeleri tarafından elbette alınmıştır.

G20 'nde sergilediğimiz güçlü ve kararlı duruştan rahatsızlık duyan Kılıçdaroğlu, bu yalanıyla ulusal çıkarlarımız açısından önemli bir görüşmeyi değersizleştirmeye çalışmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyundan ve sayın Cumhurbaşkanımızdan derhal özür dilemelidir."

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