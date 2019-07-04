CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2019'da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam yapıldığını duyurdu.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, belediyenin şehir içi ulaşıma yaptığı bu fahiş zammı protesto etti.

"OTOBÜS 4 OLDU, ÖĞRENCİYE DERT OLDU" ​

Üniversite kampüsü ve yurtların bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde toplanan öğrenciler, "Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu" yazılı pankart taşıdı.