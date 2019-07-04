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  • Son Güncelleme: 04.07.2019 14:30

'li 'nden ulaşıma yüzde 45 !

'li , 1 Temmuz 2019’da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında yapıldığını duyurdu. Vatandaşlar ise bu fahiş zamma büyük tepki gösterdi. Üniversiteli öğrenciler ise "Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu" yazılı pankart taşıdı.

'li , 1 Temmuz 2019'da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında yapıldığını duyurdu.

ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, belediyenin şehir içi ulaşıma yaptığı bu fahiş zammı protesto etti.

"OTOBÜS 4 OLDU, ÖĞRENCİYE DERT OLDU"
Üniversite kampüsü ve yurtların bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde toplanan öğrenciler, "Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu" yazılı pankart taşıdı.

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