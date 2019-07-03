2019 yurt dışı kurban kesim bedeli ne kadar? Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli kaç TL oldu? Vekalet yoluyla yurt dışı ve yurt içi kurban kesim bedellerinin açıklanmasıyla yurt dışında yaşayan Müslüman vatandaşlar büyük bir merakla araştırmaya başladı. Peki, 2019 yurt dışı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri ne kadar? Ayrıntılar haberimizde... Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.