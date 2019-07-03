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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 11:05

2019 kurban kesim bedeli ne kadar?

Başkanlığı 2019 yılı kurban kesim bedellerini belirledi. Vekalet yoluyla kurban kesim bedellerinin ne kadar olacağı merakla araştırılıyor. İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in 'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır. Peki 2019 ne kadar? Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli kaç TL oldu?

2019 yurt dışı kurban kesim bedeli ne kadar? Vekalet yoluyla kurban kesim bedeli kaç TL oldu? Vekalet yoluyla yurt dışı ve yurt içi kurban kesim bedellerinin açıklanmasıyla yurt dışında yaşayan Müslüman vatandaşlar büyük bir merakla araştırmaya başladı. Peki, 2019 yurt dışı vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri ne kadar? Ayrıntılar haberimizde... Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cumartesi günü başlayacak ve Çarşamba günü sona erecek. Perşembe günü normal mesai yapılacak. Perşembe ve Cuma günlerinin de tatil süresinin içerisine katılmasıyla ilgili beklenti var. Ancak bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

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