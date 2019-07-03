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  • Son Güncelleme: 03.07.2019 10:48

: silindi mi? KYK borcuna af gelecek mi?

haberi... silinecek mi, sorusu son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. TBMM'ye sunulan kanun teklifi ile KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrencielr için borçların ertelenmesi veya silinmesi yer alıyor. Gözler meclisten gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, ? KYK borcuna af gelecek mi? KYK borcu silinecek mi?

KYK borcu silindi mi?

Son dakika haberi... Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olan 342 bin 282 öğrenci için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in sunduğu teklifte, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Bu gelişmelerin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, KYK borcu silindi mi? KYK borcuna af gelecek mi? KYK borcu silinecek mi? İşte ayrıntılar...

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.

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