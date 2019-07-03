Son dakika haberi... Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) borcu olan 342 bin 282 öğrenci için TBMM'ye kanun teklifi sunuldu. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in sunduğu teklifte, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi. Bu gelişmelerin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, KYK borcu silindi mi? KYK borcuna af gelecek mi? KYK borcu silinecek mi? İşte ayrıntılar...

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ?

KYK borçlarının ertelenmesi veya silinmesi gündemde. Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in TBMM'ye sunduğu kanun teklifinin ardından KYK'ya borcu olanlar konu ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye başladı.

Teklife göre, borçların işe başlamanın ardından 3 yıl sonrasına ertelenmesi istenildi.