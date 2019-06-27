Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? 'Kurban Bayramı 2019 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı kaç gün olacak?' Sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Kurban Bayramı'na iki ay gibi kısa bir süre kala tatil planlarını yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden tatil araştırmalarına başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Geçen yıl 9 gün olan Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar bu yıl umduklarını bulamayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2019 takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü hafta sonuna denk geldiği için 9 gün tatil olması beklenmiyor. Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte hafta sonu çalışmayan vatandaşlar içinse tatil süresi daha da uzun olacak. İşte Kurban Bayramı tatili haberimizin ayrıntıları…