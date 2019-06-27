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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:39

tatili kaç gün olacak? 9 gün mü?

'nın gelmesine az bir süre kala vatandaşlar şimdiden tatil planlarını meydana getirmeye başladı. Geçen yıl 9 gün olan nin bu yıl kaç gün olacağını merak eden yurttaşlar, "Kurban Bayramı 2019 ne süre başlıyor? Kurban Bayramı kaç gün olacak?" sorularına cevap aramaya başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2019 takvimine nazaran Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü hafta sonuna denk geldiği için 9 gün dinlence olması beklenmiyor fakat hafta sonu çalışmayan yurttaşlar içinse durum çok farklı. Peki ?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? 9 gün mü?

Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramına kaç gün kaldı? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? 'Kurban Bayramı 2019 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı kaç gün olacak?' Sorularına vatandaşlar yanıt arıyor. Kurban Bayramı'na iki ay gibi kısa bir süre kala tatil planlarını yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden tatil araştırmalarına başladı. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Geçen yıl 9 gün olan Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağını merak eden vatandaşlar bu yıl umduklarını bulamayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı 2019 takvimine göre Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı'nın ilk günü hafta sonuna denk geldiği için 9 gün tatil olması beklenmiyor. Kurban Bayramı tatilinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte hafta sonu çalışmayan vatandaşlar içinse tatil süresi daha da uzun olacak. İşte Kurban Bayramı tatili haberimizin ayrıntıları…

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