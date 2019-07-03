Kendi kadrolarını kurmak ve yandaşlarına iş imkânı sağlamak isteyen belediye başkanları yerel seçimlerin ardından düğmeye bastı. CHP ve HDP'li belediyeler ellerine geçen ilk fırsatta toplumu kutuplaştırdı. İnsanları ikiye bölen zihniyet işçi haklarında da aynı sistemi uyguladı. İşçileri 'bizden değil' mantığıyla kapının önüne koydu. İşten çıkaramadığı binlerce kişinin ise baskı, tehdit, zorlama, sürgün ve mobbing ile hayatlarını zindan etti. Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Küçükçekmece ile Kırşehir'deki işçi kıyımına Adana'da eklendi.

BANKAMATİK İFTİRASI

Star'ın haberine göre Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'den toplu olarak işten atılan 302 çalışan, mobbing uygulanarak işten çıkarıldıklarını ve imzalarının tam, görüntülerinin de mevcut olduğunu belirterek seçimden önce verilen sözlerin tutulmasını istedi. İşçilerden Halime Büyükgüzel, merkeze en uzak ilçede 68 erkeğin içinde şentiyede tek kadın olarak çalışmaya zorlandığını ve mobbing uygulandı. İşten çıkarılamayan kadın 200 kilometre uzaklıktaki Tufanbeyli ilçesine sürgün edildi.

'HODRİ MEYDAN' DEDİ

Siyasi bir temizlik hareketi başlatıldığını söyleyen Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü, 'bankamatik memuru' iftirasına sert yanıt verdi: Eğer, 460 çalışan işe gitmeden maaş alan anlamında bankamatikçi ise bu büyük bir yolsuzluk ve suçtur. Dolayısı ile bizim dönemimiz kastedilmektedir ve bize cevap hakkı doğmuştur. Savcılığa suç duyurusu yapıp ispatlamazsanız müfterisiniz. Bunu ispatlamak zorundasınız. Ama bunu ispatlayamıyorlarsa kendileri yalancı hatta sahtekar konumuna düşerler. Emekçilerin arkasındayız. Hodri meydan.

766 İŞÇİ KOVULDU

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hizmet-İş Sendikasının Bolu Belediyesindeki işten çıkarmaları protesto etmek amacıyla düzenlediği 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'nden sonuç alınmadığını belirterek, taleplerinin karşılanmaması halinde Kurban Bayramı'ndan sonra açlık grevine başlayacaklarını bildirdi. Yerel seçimlerin hemen ardından CHP ve HDP'nin kazandığı belediyelerde üyelerine yönelik baskının söz konusu olduğunu aktaran Arslan, bu baskıların tüm ikazlarına rağmen devam ettiğini söyledi. Bugün itibarıyla 115 iş yerinde konfederasyonlarına bağlı sendikalardan 16 bin 585 kişinin istifa ettirildiğini bildiren Arslan, CHP ve HDP'li belediyelerdeki 766 arkadaşlarının da işlerini kaybettiğini vurguladı.

ZULÜM 70. GÜNÜNDE

Bolu Belediyesinden işten çıkartılan 97 çalışan işlerine dönebilmek için belediye önünde 70 gündür eylemlerine devam ediyor. Hizmet-İş Sendikası Eylem Düzenleme Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Remzi Karataş "Zulüm kimden gelirse gelsin, Hak-İş/Hizmet-İş olarak zulmün ve zalimin karşısında, mazlumun yanında olacağız. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işçilerin işten çıkarılmayacağına, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın Belediye Başkanı seçildiği takdirde işçileri işten çıkarmayacağına dair işçilere verdiği sözü yerine getirmesini istiyoruz" dedi.

CHP'Li iLÇE BAŞKANI AÇLIK GREViNE BAŞLADI

İzmir'de CHP'li Çiğli Belediyesine bağlı ÇİBEL şirketinde çalışırken işten çıkarılan eski CHP İlçe Başkanı Zeynel Mertoğlu, belediyenin önünde açlık grevine başladı. Mertoğlu "13 sözleşmeli memur ve 15 şirket çalışanıyla beraber 55 gün önce işten çıkarıldık. Çalışanların işten çıkarılma gerekçeleri parti politikalarına terstir. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, memurların işten atılma gerekçesi olan güvenlik soruşturmalarını yanlış bulduğunu, 'Hiçbir işçi işinden çıkarılmayacak' dediği bir ortamda olanları Çiğli kamuoyunun takdirine bırakıyorum. İşten çıkarılmalar son bulmalıdır. Çıkarılan çalışanlar işlerine geri alınmalı. Taleplerimiz hayata geçene kadar açlık grevine başlıyorum.

BELEDİYE ÖNÜNDE ÇARESİZCE SABAHLADI

Diyarbakır'da, Kayapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışırken haksız şekilde iş akdinin feshedildiğini öne süren Gülistan Can, protesto için geceyi belediye önünde geçirdi. Kayyum döneminde işe alınan ve yüzde 40 engeli bulunan Can, haksızlığa isyan ederek "Bazı kişileri işten çıkardılar. İnsanları işten çıkarmak, istifaya yöneltmek için Başkan Keziban Yılmaz, onları çöpe verdi" dedi.

HDP'Lİ BELEDİYELER DE ZULÜMDE GERİ KALMADI

Ahmet Türk'ün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden sonra, aralarında şehit yakını da olan 17'si Mardin Büyükşehir Belediyesi ve 13'ü de belediyeye bağlı MARSU Genel Müdürlüğü çalışanı 30 hizmet alımı personeli işten çıkarıldı. Hendek ve barikat terörünün en yoğun şekilde yaşandığı ilçelerden biri olan Diyarbakır Sur'da, şu ana kadar 145 kişinin işine son verilirken, Kayapınar ilçesinde 15, Lice ilçesinde ise 7 vatandaş işten çıkarıldı. Batman'da kayyum döneminde işe alınanların yerleri değiştirilmişti. Adana'nın Ceyhan'da da CHP'li Belediye Başkanı Kadir Aydar, 132 kişiyi işten çıkarttı.