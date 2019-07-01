Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayının gelmesinin ardından Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı da merak konusu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte cevabı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.