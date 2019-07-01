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  • 02.07.2019 01:25
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 01:27

2019 ne zaman? ?

Temmuz ayının gelmesiyle birlikte 'nın tarihi vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayrıca Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı da merak konusu oldu. Peki, Kurban Bayramı kaç gün tatil olacak?

Kurban Bayramı ne zaman?

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nın tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Temmuz ayının gelmesinin ardından Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Kurban Bayramı'nda kaç gün tatil olacağı da merak konusu. Peki, Kurban Bayramı ne zaman? İşte cevabı...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı'nın arefe günü bu yıl 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü bu yıl 11 Ağustos'ta dördüncü yani son günü ise 14 Ağustos'ta idrak edilecek.

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