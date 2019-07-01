Askerlik süresinin 6 aya düşmesiyle birlikte başlayan erken terhislerin hemen ardından bedelli başvurularının ne zaman gerçekleşeceği merak konusu oldu. MSB'den konuyla ilgili net bir açıklama gelmese de hazırlıkların bu hafta içerisinde tamamlanması ve bedelli başvurularının Temmuz ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor. Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar, en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunmaları halinde, çalışma şartı aranmadan bu madde hükümlerinden yararlandırılacak. Peki 2019 MSB bedelli dövizli askerlik başvuruları son dakika başladı mı? Bedelli askerlik başvuru şartları ve ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar ve gelişmeler