Bedelli ücreti bu yıl artmayacak

Bedelli askerlik hakkından yararlanmak isteyenler, memur maaş katsayısının 240 bin ile çarpımı sonucunda bulunan rakamı bedel olarak yatıracak. Bugünün rakamıyla 31 bin liraya karşılık gelen bedel, Temmuz başında katsayının artmasıyla yükselecekti. Ancak Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretini sabitlemeye karar verdi. Ücret sadece Ocak aylarında artacak.