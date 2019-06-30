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  • 01.07.2019 00:25
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 00:28

99/3 askerlik celp yerleri açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

Ağustos celbi için geri sayım başladı. Ağustos ayında on binlerce kişi askere gidecek. Ağustos ayında silahaltına alınacaklar 99/3 askerlik celp yerleri açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

99/3 askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak?

99/3 askerlik yerleri Ağustos ayında askere gidecek binlerce genç tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni askerlik sistemine göre, Ağustos celbinde askere gidecek olan vatandaşlar, 6 ay askerlik yapacaklar ya da 1 ayın ardından bedelli yapabilecekler. 2019 Ağustos er celp dönemine ilişkin detaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki, 2019 Ağustos askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte cevabı...

99/3 ASKERLİK CELP YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ilanda yer alan bilgiye göre, askerlik yerleri 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren belli olacak. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.

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