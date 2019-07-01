Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte müzahir derneklere üye olan, haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair ifadeler ve teşhisler bulunan, Bank Asya'da hesapları olduğu tespit edilen 5 öğretmen, 1 astsubay ve 2 sivil olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 GÖZALTI

Bunun üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Ağrı merkezli Ankara, Bursa, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu 8 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.

Firari olan bir öğretmenin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.