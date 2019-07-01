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  • 01.07.2019 16:22
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 16:22

merkezli 5 ilde operasyonu: 7 gözaltı

15 Temmuz'da işgal girişimine kalkışan 'ne yönelik operasyonlar sürüyor. merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.

5 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüte müzahir derneklere üye olan, haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair ifadeler ve teşhisler bulunan, 'da hesapları olduğu tespit edilen 5 öğretmen, 1 astsubay ve 2 sivil olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

7 GÖZALTI
Bunun üzerine Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Ağrı merkezli , , ve 'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu 8 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.

Firari olan bir öğretmenin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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