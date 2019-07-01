99/3 askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı'nın 99/3 celp dönemi duyurusunu paylaşmasının ardından, askerlik yerleri konusunda araştırmalar hız kazandı. Yeni askerlik sistemine göre 6 ay yapılacak askerlik görevi için yükümlüler heyecan içinde. Askere gidecek olan vatandaşlar, görev yerlerini merak ediyorlar. Peki, 99/3 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 Ağustos celp yerleri nasıl öğrenilir? İşte konu ile ilgili tüm detaylar...

99/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2019

99/3 askerlik yerleri 02 Temmuz 2019 tarihinden itibaren belli olacak. Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecekler.