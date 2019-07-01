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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 09:04

2 Temmuz yasası son durum çıktı mı? , , , , Meclis'e geldi mi?

Milyonların gözü kulağı Meclis'te! Sebebi ise yasası, , , ek gösterge yasalarının çıkıp çıkmayacağı. TBMM gündeminde bu zamanlarda oldukça fazla konu yer alıyor. Bu bağlamda Af yasası ve ceza indiriminden ye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği oldukça merak ediliyor. 23 Haziran sonrasında seçim tartışmalarının sona ermesinin ardından toplanması beklenen genel kurulun Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

Genel af ve EYT Meclis'e geldi mi?

Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge benzer biçimde gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla birlikte çalışamalar yoğun bir şeklide devam ediyor. Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatındaki son durum yurttaşlar tarafınca merakla araştırılıyor. Yurttaşlar bu mevzuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını merak ediyor. Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok birey tarafından merakla bekleniyor. Meclis'in özel gündemle açılmasının peşinden şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi. Peki genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge EYT yasası son durum çıktı mı?

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HaberlerGüncel Haberleri2 Temmuz EYT yasası son durum çıktı mı? Genel af, hal yasası, kıdem tazminatı, nafaka, 3600 ek gösterge Meclis'e geldi mi?
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