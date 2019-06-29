Af ile ilgili son dakika haberler: 29 Haziran af yasası çıkacak mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir?
Af yasası konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın af yasası ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından, kader mahkumları ve yakınları heyecanla gelişmeleri yakından takip ediyor. Yeni af yasasına göre, infaz süreleri düşecek, açık cezaevlerine geçişler daha kısa sürede gerçekleşecek. Peki, af yasası çıkacak mı Af ve ceza indirimi son durum nedir? İşte 29 Haziran güncel af haberleri...
Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Af bekleyen binlerce mahkum ve aileleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı af açıklaması sonrası son gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan, herkesin affedilmesinin mümkün olamayacağını belirterek, af yasasının seçim sonrası gündeme geleceğini işaret etmişti. Peki, af yasası çıktı mı? Af ve ceza indirimi son durum nedir? İşte 29 Haziran af ile ilgili son haberler...
AF YASASI NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Esenler'deki konuşmasında, "İnşallah seçimlerden sonra Meclis açıldığında tekrar oralarda bunlar görüşülecek." ifadelerini kullanmıştı. Af yasasının ne zaman TBMM'ye geleceği konusunda henüz bir açıklama bulunmuyor. Af yasası ile ilgili yakın zamanda sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Buna göre, temmuz sonuna kadar kısmi af anlamına gelen infaz sürelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin yargı paketinin yanı sıra, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıkladığı yeni eğitim sistemi TBMM'de yasalaştırılacak. Pakette okula başlama yaşının 69 aya çıkarılması gibi konular olacak. Özel okulların eğitim dönemleri ve başvuru sürelerini kendilerinin belirlemesi de yer alacak. Pakette etüt merkezleri ve temel liselerle ilgili düzenlemelerin de yer alacağı konuşuluyor. Turizmle ilgili teşvik düzenlemelerinin de yasalaşacağı belirtiliyor.