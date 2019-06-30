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  • 30.06.2019 19:04
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 19:04

Meclis'e gelecek mi? İşte EYT'de son dakika gelişmeleri

ndaki son durum emekli olmak için gün sayan vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konuların başında yer alıyor. Bu nedenle EYT'de son durumun ne olduğu merak konusu. Peki, erken emeklilik yasası Meclis'e gelecek mi? İşte EYT hakkındaki son gelişmeler ve detaylar...

Emekli olabilmek için prim gününü doldurup, yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar EYT'deki son durumu öğrenmek istiyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden EYT, vatandaşların yoğunlukla araştırdığı konuların başında geliyor. Peki, EYT'de son durum ne? İşte erken emeklilik yasası hakkında merak edilenler...

EYT'DE SON DURUM NE?

Milyonların gözü kulağı Meclis'te. Vatandaşlar Meclis'ten gelecek haberleri merak ediyor. EYT için Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler.

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