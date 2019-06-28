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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 22:09

'de yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

'nın Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşti. Genel Kurul'da yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı 'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

THY'de Mehmet İlker Aycı yeniden başkan seçildi

'ndan () Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre, THY'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşti.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak 'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mecit Eş'in, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Bilal Ekşi, Orhan Birdal, Mithat Görkem Aksoy ve Salim Arda Ermut'un, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri olarak Ogün Şanlıer, Fatmanur Altun ve Mehmet Muzaffer Akpınar'ın 2 yıllık süre için göre vyapmak üzere seçilmelerine karar verildiği bildirildi.

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