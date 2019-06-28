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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 19:11

İşte 'nin şehit 'ün anısına filosuna kattığı rüya uçak

, şehit 'ün anısına filosuna dahil olan 'rüya uçak' olarak adlandırılan ilk Boeing 'ına "" ismini verdi. , "Yeni uçağımıza kahraman Eren'iminizin memkeleti "Maçka" adını verdik. İlk uçuşumuz da 'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz" açıklamasını yaptı. İşte o uçak...

THY paylaştı! İşte o uçak

'un ilçesinde 11 Ağustos 2017'de 'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile şehit olan 'ün şahadetlerinin üzerinden 2 yıl geçti.

'nın Boeing'ten teslim aldığı rüya uçak olarak tanımlanan "Boeing "ın ilki filoya katılırken, şirket da da uçağın ismini belirlemek için anket düzenledi.

150 BİNDEN FAZLA PAYLAŞIM
Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma isimlerini anketle sosyal medya hesabından soran 'ye sosyal medyadan uçağın isminin şehit olması adına 150 binden fazla paylaşımda bulunuldu.

Konuyla ilgili Türk Hava Yolları(THY), "Filomuzun ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının adına karar vermek için yaptığımız ankete katılan ve adı Eren olsun diyerek destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz.Yeni uçağımıza kahraman Eren'iminizin memkeleti "Maçka" adını verdik.İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz.İyi ki varsınız" açıklamasında bulundu.

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