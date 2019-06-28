Rusya'nın önde gelen medya kuruluşlarında görevli basın mensuplarından oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı tarafından ağırlandı. Doç. Dr Hasan Basri Yalçın, heyete "Türkiye-Rusya İlişkileri" konulu bir sunum yaptı.

Toplantıda Türkiye-Rusya ilişkilerinde öne çıkan konular, iş birliği olanakları ve alanları ile özelde medya alanında iki ülke ilişkilerinin gelişimi adına yapılması gerekenler üzerinde duruldu ve görüş alışverişinde bulunuldu.