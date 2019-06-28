Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.06.2019 22:11
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 22:12

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı ziyaret etti

- Parlamentolar Arası Dostluk Grubunun alt oluşumu olan Türk-Rus Toplumsal Forumu tarafından Türkiye’de konuk edilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığını ziyaret etti.

Rusya'dan Türkiye'ye önemli ziyaret

'nın önde gelen medya kuruluşlarında görevli basın mensuplarından oluşan heyet, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zahid Sobacı tarafından ağırlandı. Doç. Dr Hasan Basri Yalçın, heyete "-Rusya İlişkileri" konulu bir sunum yaptı.

Toplantıda Türkiye-Rusya ilişkilerinde öne çıkan konular, iş birliği olanakları ve alanları ile özelde medya alanında iki ülke ilişkilerinin gelişimi adına yapılması gerekenler üzerinde duruldu ve görüş alışverişinde bulunuldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriRus gazeteciler Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nı ziyaret etti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri