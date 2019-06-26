Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı, "rüya uçak" olarak tabir edilen ilk "Boeing 787-9 Dreamliner"in isminin Maçka olduğu bildirildi.
Uçağın isminin, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ün şehit düştüğü Maçka ilçesinden alındığı bildirildi.
YENİ UÇAĞIMIZA KAHRAMAN EREN'İMİZİN MEMLEKETİ "MAÇKA" ADINI VERDİK"
Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada; "Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi "Maçka" adını verdik" denildi.
Türk Hava Yolları'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kurumsal hesabından yapılan açıklamada; "Filomuzun ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının adına karar vermek için yaptığımız ankete katılan ve #AdıErenOlsun diyerek destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi "Maçka" adını verdik. İlk uçuşumuzda Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız" denildi.
PiLOT, 'İYi Kİ VARSIN EREN' DIYE ANONS YAPACAK
Uçakta pilotun 'İyi ki varsın Eren' diye anons yapacağı öğrenildi. Sanatçı Hasan Kaçan, Eren Bülbül'ün ailesi ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #AdıErenOlsun başlıklı paylaşımda bulunan 150 kişinin İstanbul'dan Maçka uçağıyla Trabzon'a gideceğini belirterek, "'İyi ki varsın Eren' kampanyasına destek veren 150 kişi Eren Bülbül'ün kabri başında Fatiha'lar okuyacak. Tayyaremize Allah kaza bela vermesin" dedi.
HASAN KAÇAN, UÇAĞIN İSMİNİN EREN BÜLBÜL OLMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI!
Hasan Kaçan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi konusunda kampanya başlattı ve #AdıErenOlsun başlıklı paylaşımda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi #AdıErenOlsun paylaşımına destek verdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi, Trabzon Spor ve Konya Spor da; Boeing 787-9 Dreamliner"in isminin Eren olmasına yönelik paylaşımda bulundu.
EKŞİ: "HASAN ABİ YİNE GENÇLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİNİZ. ABİ SİZİ DUYDUK VE ANLADIK"
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Hasan Kaçan'a cevap verdi ve "Müsadeniz ile size Hasan abi diyeyim. Hasan Abi gençliğimizde sizin tiyatrolarınız ile hislenir ve coşardık. Yine gençliği harekete geçirdiniz Allah razı olsun. Abi sizi duyduk ve anladık. Müsade ederseniz bu anketten sonra değerlendirelim. Kaçan yok'' ifadelerini kullandı.
Hasan Kaçan da, Bilal Ekşi'ye teşekkür etti ve "Bilal bey teşekkür ederiz. Şahsım adına konuşmuyorum. Şu ankete 'Eren' seçeneğini eklerseniz sonucu göreceksiniz. Sizi sıkboğaz etmiyoruz. Ama 7 saattir gözbebeğimiz @TK_TR gönüllü reklamı yapılıyor. Onbinlerce insan sitemi değil teşekkürü hakediyor. Selam ile. 👋#AdıErenOlsun" ifadelerini kullandı.
KAÇAN: TÜRK HAVA YOLLARI YENİ UÇAĞA EREN'IN MEMLEKETI MAÇKA ADINI VERDI.
Sanatçı Hasan Kaçan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı, "rüya uçak" olarak tabir edilen ilk "Boeing 787-9 Dreamliner"in isminin Maçka olduğunu açıkladı.
Hasan Kaçan, şunları söyledi:
"Eren Bülbül adı Selçuk Bayraktar @Selcuk bey tarafından SİHA'ya verildi.
Türk Hava Yolları @TK_TR yeni uçağa Eren'in memleketi MAÇKA adını verdi.
Eren'imizin annesi ve ailesi @TK_TR tarafından İstanbul'da ağırlanacak.
Uçağımızda pilot "İyi ki varsın Eren" diye anons yapacak.
Eren'imizin ailesi ve Twitter ahalisinden 150 kişi hep beraber Maçka uçağıyla Trabzon'a gideceğiz.
Uçak 'Eren'lerle süslenecek.
İndiğimizde Eren'in kabri başında 300 kişi Fatiha'lar okuyacak.
Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.
Müthiş bir güzellik başardınız. Herkesten Allah razı olsun.
THY'nin hiç bir uçağında prensip olarak şahıs adı olamıyor. O sebeple yeni uçağın adı şehidimizin memleketi Maçka oldu.
Beraber Trabzon'a gidip, şehidimize dualar edeceğimiz 150 kişilik twitter ahalisini sanırım kura ile veya başvuru sırasına göre
İlgilerinden dolayı @TK_TR yöneticilerine teşekkür ederim.
@TK_TR yeni rüya uçağına kahramanımızın memleketi MAÇKA adını verdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Tayyaremize Allah kaza bela vermesin. Birlik olunca Rahmet oluyor. İyi ki varsın Eren."
BAYRAKTAR DA, SİHA'YA EREN BÜLBÜL'ÜN ADININ VERILDIĞINI AÇIKLADI
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine şehit Eren Bülbül'ün adını verdiklerini duyurdu.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda; "PKK tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. Semalarımızda Hür ve Özgür...#AdıErenOlsun" ifadelerine yer verdi.
Uçağın isminin, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında Eren Bülbül'ün şehit düştüğü Maçka ilçesinden alındığı bildirildi.
YENİ UÇAĞIMIZA KAHRAMAN EREN'İMİZİN MEMLEKETİ "MAÇKA" ADINI VERDİK"
Türk Hava Yolları (THY) tarafından yapılan açıklamada; "Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi "Maçka" adını verdik" denildi.
Türk Hava Yolları'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kurumsal hesabından yapılan açıklamada; "Filomuzun ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının adına karar vermek için yaptığımız ankete katılan ve #AdıErenOlsun diyerek destek veren tüm misafirlerimize teşekkür ederiz. Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi "Maçka" adını verdik. İlk uçuşumuzda Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız" denildi.
PiLOT, 'İYi Kİ VARSIN EREN' DIYE ANONS YAPACAK
Uçakta pilotun 'İyi ki varsın Eren' diye anons yapacağı öğrenildi. Sanatçı Hasan Kaçan, Eren Bülbül'ün ailesi ve sosyal paylaşım sitesi Twitter'da #AdıErenOlsun başlıklı paylaşımda bulunan 150 kişinin İstanbul'dan Maçka uçağıyla Trabzon'a gideceğini belirterek, "'İyi ki varsın Eren' kampanyasına destek veren 150 kişi Eren Bülbül'ün kabri başında Fatiha'lar okuyacak. Tayyaremize Allah kaza bela vermesin" dedi.
HASAN KAÇAN, UÇAĞIN İSMİNİN EREN BÜLBÜL OLMASI İÇİN KAMPANYA BAŞLATTI!
Hasan Kaçan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi konusunda kampanya başlattı ve #AdıErenOlsun başlıklı paylaşımda bulundu.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın da bulunduğu çok sayıda kişi #AdıErenOlsun paylaşımına destek verdi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı Belediyesi, Trabzon Spor ve Konya Spor da; Boeing 787-9 Dreamliner"in isminin Eren olmasına yönelik paylaşımda bulundu.
EKŞİ: "HASAN ABİ YİNE GENÇLİĞİ HAREKETE GEÇİRDİNİZ. ABİ SİZİ DUYDUK VE ANLADIK"
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Hasan Kaçan'a cevap verdi ve "Müsadeniz ile size Hasan abi diyeyim. Hasan Abi gençliğimizde sizin tiyatrolarınız ile hislenir ve coşardık. Yine gençliği harekete geçirdiniz Allah razı olsun. Abi sizi duyduk ve anladık. Müsade ederseniz bu anketten sonra değerlendirelim. Kaçan yok'' ifadelerini kullandı.
Hasan Kaçan da, Bilal Ekşi'ye teşekkür etti ve "Bilal bey teşekkür ederiz. Şahsım adına konuşmuyorum. Şu ankete 'Eren' seçeneğini eklerseniz sonucu göreceksiniz. Sizi sıkboğaz etmiyoruz. Ama 7 saattir gözbebeğimiz @TK_TR gönüllü reklamı yapılıyor. Onbinlerce insan sitemi değil teşekkürü hakediyor. Selam ile. 👋#AdıErenOlsun" ifadelerini kullandı.
KAÇAN: TÜRK HAVA YOLLARI YENİ UÇAĞA EREN'IN MEMLEKETI MAÇKA ADINI VERDI.
Sanatçı Hasan Kaçan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Türk Hava Yolları'nın (THY) filosuna kattığı, "rüya uçak" olarak tabir edilen ilk "Boeing 787-9 Dreamliner"in isminin Maçka olduğunu açıkladı.
Hasan Kaçan, şunları söyledi:
"Eren Bülbül adı Selçuk Bayraktar @Selcuk bey tarafından SİHA'ya verildi.
Türk Hava Yolları @TK_TR yeni uçağa Eren'in memleketi MAÇKA adını verdi.
Eren'imizin annesi ve ailesi @TK_TR tarafından İstanbul'da ağırlanacak.
Uçağımızda pilot "İyi ki varsın Eren" diye anons yapacak.
Eren'imizin ailesi ve Twitter ahalisinden 150 kişi hep beraber Maçka uçağıyla Trabzon'a gideceğiz.
Uçak 'Eren'lerle süslenecek.
İndiğimizde Eren'in kabri başında 300 kişi Fatiha'lar okuyacak.
Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun.
Müthiş bir güzellik başardınız. Herkesten Allah razı olsun.
THY'nin hiç bir uçağında prensip olarak şahıs adı olamıyor. O sebeple yeni uçağın adı şehidimizin memleketi Maçka oldu.
Beraber Trabzon'a gidip, şehidimize dualar edeceğimiz 150 kişilik twitter ahalisini sanırım kura ile veya başvuru sırasına göre
İlgilerinden dolayı @TK_TR yöneticilerine teşekkür ederim.
@TK_TR yeni rüya uçağına kahramanımızın memleketi MAÇKA adını verdi. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Tayyaremize Allah kaza bela vermesin. Birlik olunca Rahmet oluyor. İyi ki varsın Eren."
BAYRAKTAR DA, SİHA'YA EREN BÜLBÜL'ÜN ADININ VERILDIĞINI AÇIKLADI
BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 (Türkiye Teknoloji Takımı) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 SİHA'lardan birine şehit Eren Bülbül'ün adını verdiklerini duyurdu.
BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından yaptığı paylaşımda; "PKK tarafından kalleşce Şehit edilen yüksek dağların Kartalı Eren.. Aziz İsmini SİHA'mız Semalarımızda uçuracak artık.. Ruhun şad olsun. Semalarımızda Hür ve Özgür...#AdıErenOlsun" ifadelerine yer verdi.
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