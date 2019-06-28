Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 28.06.2019 22:00
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 22:00

Akseki'de cezaevi aracı devrildi

'nın Akseki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan cezaevi aracı, devrildi. Yaralanan mahkum ve askerler, tedaviye alındı.

Akseki'de cezaevi aracı devrildi

Akseki'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolden çıkan cezaevi aracı, devrildi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında, Akseki- yolunun 28'inci kilometresinde meydana geldi. Mahkum ve askerlerin bulunduğu cezaevi aracı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan mahkum ve askerler, tedaviye alındı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAntalya Akseki'de cezaevi aracı devrildi
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri