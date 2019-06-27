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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:08

'da 'nün sözde "bölge imamı"na 7 yıl 6 ay hapis cezas

'da /Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada örgütün sözde "bölge imamı" olduğu öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

FETÖ'nün sözde bölge imamına hapis cezası

15 Temmuz'da işgal girişimine kalkışan 'ne yönelik operasyonlar ve davalar devam ediyor.

'da /'ye ilişkin davada örgütün sözde "bölge imamı" olduğu öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

ÖRGÜT ÜYELİĞİNİ İNKAR ETTİ
Savunması alınan sanık Özalp, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği, örgütün finans kuruluşu 'da rutin olmayan hesap hareketliliğinin bulunduğu ve örgüt içerisinde en son "bölge imamı" görevini yürüttüğü dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Ali İhsan Özalp'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.


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