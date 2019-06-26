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  • Son Güncelleme: 26.06.2019 18:19

ve zanlıları sınırda yakalandı

'de askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü () ve şüphelileri yakalandı. Askerler, bölgede yaptığı kontrolde 'a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelisi U.D. ve U.Ö'yü gözaltına aldı.

Hainler Yunanistan'a kaçarken yakalandı!

'de askeri yasak bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, Fetullahçı Terör Örgütü () ve şüphelileri yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Doyran köyü yakınlarında askeri yasak bölgede hareketlilik tespit etti.

Askerler, bölgede yaptığı kontrolde 'a kaçma hazırlığında olan FETÖ şüphelisi U.D. ve U.Ö'yü gözaltına aldı.

Diğer bir operasyonda ise İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki askeri yasak bölgede Yunanistan'dan zorla geri gönderilen terör örgütü PKK üyesi şüphelisi N.Ş. yakalandı.

Şüpheliler jandarmaya teslim edildi.

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