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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 16:19

'deki çalışma ne zaman sona erecek? lular bunu sorunun cevabını merak ediyor

'ndeki () çalışma nedeniyle bazı şeritler trafiğe kapatıldı. Köprüdeki bu çalışma trafikte yoğunluğa neden olurken, luların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yönelmesi sonucu burada da zaman zaman trafik oluştu. Bununla birlikte vatandaşlar "FSM'deki çalışmalar ne zaman bitecek?" diye soruyor... Alınan bilgilere göre çalışmaların 'ta tamamlanması planlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM), Boğaz geçişlerini sağlamada ulaşımının can damarı olan köprülerin güvenli, konforlu ve uzun süreli hizmet verebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

4 ŞERİT ULAŞIMA KAPANDI
Bu kapsamda, Köprüsü'nde bazı şeritler trafiğe kapatıldı. FSM Köprüsü'nün Avrupa-Asya istikametindeki (Güney platform) 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (Kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan ikişer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.

Çalışmalar kapsamında köprüdeki mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak ve yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.

17 AĞUSTOS'TA TAMAMLANACAK
İstanbulluları en az etkileyecek şekilde 24 saat, 3 vardiya esasına göre iki etap halinde yürütülen çalışmaların, 'ta tamamlanması planlanıyor.

En son FSM'deki asfalt yenileme çalışması 2009'da yapılmıştı. Yol konforu, sürücülerin güvenliği ve köprünün ömrünü sonuna kadar sağlıklı kalabilmesi için gerekli bakım çalışmaları periyodik zamanlarda yürütülüyor.

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