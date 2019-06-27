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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:41

'ye tokadı! Firari hainler şimdi yandı

Birleşmiş Milletler’de ilk kez okullarının Türkiye Maarif Vakfı’na devri resmi olarak tanındı. Yayımlanan mutabakat zaptıyla birlikte FETÖ’ye kapısı tamamen kapandı.

Firari hainler şimdi yandı

ve Eğitim Bakanlığı arasında 26 Şubat 2018'de imzalanan "Afgan Türk Okullarının Türkiye Maarif Vakfı'na Devrine Dair Mutabakat Zaptı" Birleşmiş Milletler () Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz başvurusuyla, BM Sekretaryası tarafından 10 Mayıs 2019 tarihinde tescil edildi. Böylece 'ye Birleşmiş Milletler kapısı tamamen kapanmış oldu. Afganistan ile Türkiye arasında yapılan anlaşma uyarınca FETÖ'nün bir terör örgütü olduğu ve mal varlıklarının Türkiye'ye ait olduğu vurgusu yapılmıştı.

HUKUKEN BAĞLAYICI
Akşam'dan haberine göre; BM'nin anlaşmayı onaylamasıyla hukuken FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu da kabul edilmiş oldu. Mutabakat Zaptı, 'de yayımlandı.

RUANDA ÖRGÜTE GEÇİT VERMEYECEK
Öte yandan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapan Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Richard Sezibera, "Ruanda'da herhangi bir FETÖ faaliyeti olmayacak. FETÖ'yle bağlantılı bazı kişilerin Ruanda'da olduğunu öğrendik ve ülkeyle ilişkilerinin kesildiğinden emin olduk" dedi.

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